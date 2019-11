Cao-onderhandelingen in basisonderwijs afgebroken

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het basisonderwijs zijn gisteravond afgebroken. De grootste vakbond, de Algemene Onderwijsbond (AOb) verwacht dat er voorlopig geen akkoord komt. De werkgevers, verenigd in de PO-Raad, hadden een loonsverhoging van 3 procent geboden tot 1 juli 2020, maar de bonden vinden dat niet genoeg: ze willen 5 procent.

"De PO-Raad beweerde bij hoog en bij laag dat dat niet geleverd kon worden. Nu is dat zo verschrikkelijk weinig dat we het echt niet aan onze leden durven voor te leggen", zegt woordvoerder Simone van Geest van AOb in het NOS Radio 1 Journaal. De werkgevers zeggen dat als ze meer hadden geboden, er op personeel gekort had moeten worden.

Het mislukken van de onderhandelingen betekent dat de 150 miljoen euro extra die minister Slob had uitgetrokken voor het basisonderwijs dit jaar waarschijnlijk niet meer kan worden uitgekeerd aan het onderwijspersoneel.

De PO-Raad wil dat toch proberen, bijvoorbeeld door een eenmalige uitkering toe te kennen, maar ook dat is bij de bonden slecht gevallen, omdat er dan niks verandert aan de positie van de onderwijzers. "Onacceptabel", zegt vakbond CNV Onderwijs. Ook de werkgevers zeggen dat ze liever een cao hadden afgesloten omdat er dan een structurele loonsverhoging was gekomen.

Nieuwe acties?

De bonden vinden een loonsverhoging nodig om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Nu het overleg over de cao mislukt is, beraden ze zich op nieuwe acties.

Tegelijkertijd roept CNV Onderwijs de PO-Raad op om "over zijn eigen schaduw heen te stappen" en terug te keren naar de onderhandeltafel. De bond hoopt dat de werkgevers met een nieuw voorstel komen.

