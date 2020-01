Badr Hari mogelijk als bokser naar de Olympische Spelen

Er is een kans dat Badr Hari Nederland dit jaar vertegenwoordigt op de Olympische Spelen in Tokio. Zijn trainer Mike Passenier bevestigt tegenover de NOS na berichtgeving in De Telegraaf dat de Nederlandse Boksbond (NBB) in gesprek is met de kickbokser.

De boksbond wilde het gerucht vanochtend "bevestigen noch ontkennen". De bond is momenteel "breder aan het oriënteren" of er onder kickboksers voldoende potentie is voor olympische deelname, zei voorzitter Boris van der Vorst in het NOS Radio 1 Journaal. "In dat kader vinden er veel gesprekken plaats."

Het verzoek kwam volgens Hari's trainer als een verrassing. "We moeten eerst uitzoeken of het in zijn carrière past en of kickboksorganisatie Glory er blij mee is." Bovendien wijst hij erop dat Hari nog moet herstellen van een enkelblessure, die hij opliep in het gevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht tegen Rico Verhoeven.

Stemt Glory in?

Hari staat op dit moment onder contract bij Glory, die hem een paar maanden uit handen moet geven voor deelname aan de Spelen. Daarover moet nog worden onderhandeld. Passenier schat de kans dat Glory instemt laag in. Dat het nieuws nu op straat ligt, zal daar volgens hem niet bij helpen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de kickbokser een olympisch boksavontuur overweegt. In aanloop naar de Spelen van Londen in 2012 overwoog Hari namens Marokko mee te doen. Destijds bedankte hij voor de strijd om een gouden medaille, omdat hij "een hoger doel" na wilde streven.

Hoewel Hari als kickbokser voor Marokko uitkomt, kan hij als bokser ook voor Nederland uitkomen, zegt de voorzitter van de boksbond.

Strafblad geen belemmering

Als alle partijen instemmen met een olympisch avontuur, is het nog maar de vraag of het Hari lukt een ticket naar Tokio binnen te slepen. Het kwalificatietoernooi, dat in maart begint, zal dat moeten uitwijzen.

Het feit dat Hari een strafblad heeft, is geen belemmering voor een eventuele deelname. Hij werd een aantal jaar geleden veroordeeld voor mishandelingen in het Amsterdamse uitgaansleven. Desondanks mogen sporters dan meedoen aan de Olympische Spelen, laat sportkoepel NOC*NSF weten.