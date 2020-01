Democraten voegen nog snel bewijsstukken toe in impeachment-zaak Trump

Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben op laatste moment nieuwe bewijsstukken toegevoegd aan het pakket impeachment-documenten dat vandaag naar de Senaat gaat.

Het gaat onder meer om een brief van Rudy Giuliani, de persoonlijk advocaat van president Trump. Daarin vraagt hij de Oekraïense president Zelensky om een ontmoeting, "met medeweten en toestemming van Trump".

Die ontmoeting is relevant, want de impeachment-zaak draait om de vraag of Trump de Oekraïense president onder druk heeft gezet om een onderzoek naar zijn rivaal Joe Biden te starten. De president wordt in de zaak beschuldigd van machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres.

Volgens VS-correspondent Marieke de Vries is de brief van Giuliani het eerste tastbare bewijs dat Trump zijn persoonlijk advocaat opdracht heeft gegeven om een onderzoek te laten starten. "We weten natuurlijk niet wat er precies uit die ontmoeting had moeten komen," zei ze vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal, "maar vlak daarvoor had Giuliani op Fox News gezegd dat hij graag informatie over Joe Biden uit Oekraïne wilde halen."

Handgeschreven notities

Heeft Trump in de kwestie in het landsbelang gehandeld of heeft hij zijn persoonlijke belangen voor laten gaan? "Dat is de centrale vraag van het impeachment-onderzoek", zegt De Vries. "Maar dat hij zijn persoonlijk advocaat deze brief heeft laten schrijven aan de president van Oekraïne, duidt toch wel weer sterker op het laatste."

Naast de brief van Giuliani bevatten de nieuwe bewijsstukken van de Democraten ook handgeschreven notities van zijn compagnon Lev Parnas. Die schrijft bijvoorbeeld: "Laat Zelensky aankondigen dat de Biden-zaak wordt onderzocht."