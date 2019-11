Voormalig Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne: 'Trump dwarsboomde mij'

Voor het eerst zijn de notulen vrijgegeven van belangrijke getuigenverhoren in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Trump. De voormalige ambassadeur in Oekraïne Marie Yovanovitch zegt dat ze opzettelijk is tegengewerkt door de regering van Trump, wat uiteindelijk tot haar vertrek heeft geleid. Ook zegt ze dat Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Trump, een soort "schaduwbeleid" heeft gevoerd in Oekraïne.

Yovanovitch werd gehoord in het Amerikaanse Congres in de afzettingsprocedure tegen president Trump. De voorzitters van de onderzoekscommissies zeggen dat uit haar verklaring blijkt dat president de buitenlandpolitiek van de VS gebruikte voor zijn persoonlijke en politieke gewin.

Het openbaar maken van de notulen is een nieuwe fase in de afzettingsprocedure tegen president Trump. De voorzitters van de onderzoekscommissies zeggen hiermee bewijs te willen leveren aan het Amerikaanse publiek dat de president Trump moet worden afgezet.

Lastercampagne

De oud-ambassadeur zegt dat Oekraïense ambtenaren haar vertelden dat Giuliani een lastercampagne tegen haar voerde. Ze was daardoor geschokt en vroeg het ministerie van Buitenlandse Zaken om hulp, maar kreeg die niet.

Ook spande Giuliani samen met de toenmalige Oekraïense aanklager Loetsenko, zegt Yovanovitch. Giuliani voerde volgens haar een "schaduwbeleid" in Oekraïne. "Ze hadden plannen en zouden dingen tegen mij uitvoeren."

In een telefoongesprek van president Trump met de Oekraïense president, noemde Trump haar "de voormalige ambassadeur" en "bad news". Yovanovitch zegt in haar verklaring dat ze erg verbaasd was dat Trump überhaupt over haar praatte. "En dat de president op deze manier over mij of een andere ambassadeur tegen een buitenlandse tegenhanger praat."

Biden

Trump wordt er door de Democraten van beschuldigd dat hij samen met Giuliani de Oekraïense president onder druk heeft gezet om de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden te onderzoeken. Volgens Trump was de zoon van Biden in Oekraïne onderdeel van een corruptieschandaal, maar daar is geen bewijs van.