OM wil hulp van ouders en influencers om zwijgcultuur te doorbreken

Ouders en influencers

Volgens de officier is er nu een kantelpunt, omdat mensen het geweld zat zijn. Dat zag ze ook in de zaak van de doodgeschoten rapper Bolle, waarin zij officier was. "De moeder van het slachtoffer deed een oproep aan ouders: Let op je kinderen, praat met je kinderen. Weet waar ze uithangen. De rol van ouders is essentieel."

Nu de geweldspiraal volgens de officier lijkt toe te nemen en de leeftijd van de daders en slachtoffers jonger wordt ziet ze dat steeds meer ouders het belang gaan inzien van het openbreken van die zwijgcultuur. "Daarbij zie ik ook een rol voor influencers en jongerenwerkers in de buurt. Misschien willen jongeren wel met die personen praten." Ook de gemeente en scholen moeten hiervoor in actie komen. "Het is een breed probleem en moet ook breed worden opgepakt."