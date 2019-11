12 jaar cel voor doodschieten rapper Bolle

De 21-jarige man die vorig jaar oktober de 19-jarige Gondilio Lowland doodschoot, krijgt 12 jaar gevangenisstraf. Het slachtoffer maakte onder de naam 'Bolle' deel uit van de rapformatie Sevengang.

De schutter wordt veroordeeld voor doodslag en niet voor moord. De Amsterdamse rechtbank kon niet concluderen dat de man van tevoren van plan was geweest om Lowland dood te schieten. Dat hij de schutter was, heeft de rechtbank vastgesteld op basis van camerabeelden, tapgesprekken en getuigenverklaringen.

"Het toenemende wapengebruik onder jongeren heeft voor de rechter een rol gespeeld bij het bepalen van de straf", zegt verslaggever Jeroen de Jager, die bij de uitspraak aanwezig was.

Dader en slachtoffer waren vroeger bevriend. Het is onbekend wat het motief van de dader was. De rechtbank stelt dat hij geen medeleven heeft getoond, bijvoorbeeld richting de moeder en de zus van het slachtoffer. Het OM had 14 jaar cel geëist.

Ontkend

Lowland werd op klaarlichte dag in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Zuidoost gedood. Een dag later werd een verdachte opgepakt, nadat zijn moeder 112 had gebeld. Eerst bekende de 21-jarige tegenover zijn familie wat hij had gedaan, later trok hij die bekentenis in. Daarna is hij altijd blijven ontkennen.