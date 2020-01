Meghan en Harry stappen opzij, 'maar blijven hoe dan ook in de spotlight'

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle nemen verder afstand van het Britse koningshuis. Ze willen zich gaan richten op nieuwe zaken, zoals de oprichting van een goed doel. En ook willen ze hun tijd gaan verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Volgens verschillende Britse media wordt hun tweede thuis Canada, waar koningin Elizabeth overigens staatshoofd is.

Voor wie het paar al langer volgt komt de stap niet als een verrassing. "Er zijn de laatste tijd scheuren ontstaan", zegt royalty-verslaggever Rick Evers. "Meghan heeft regelmatig gezegd dat ze haar nieuwe rol lastig vond."

Prins Harry liet in juli 2017 in een interview met de Daily Mail al weten dat hij serieus had overwogen uit het koningshuis te stappen. Hij verlangde naar een normaal leven en wilde al zijn privileges overboord gooien, zei hij toen. Hij vond het in zijn tijd in het leger, onder meer in Afghanistan, fijn om te ontsnappen aan het lidmaatschap van de koninklijke familie. "Maar ik besloot te blijven en mijn eigen rol te vinden", zei Harry. Hij deed dat naar eigen zeggen uit loyaliteit aan zijn oma, koningin Elizabeth.

'Meedogenloze campagne' roddelpers

Meghan Markle werd de laatste jaren vaak onder vuur genomen door de Britse roddelpers. In oktober werd bekend dat Harry en Meghan de Britse tabloid Mail on Sunday aanklagen, nadat die krant eerder dat jaar een privébrief van Meghan aan haar vader had gepubliceerd. In een verklaring sprak Harry van een "meedogenloze campagne" van de tabloids die in een half jaar tijd zou zijn geëscaleerd. Hij was bang dat Meghan net als zijn moeder Diana slachtoffer zou worden van de opdringerige Britse paparazzi.

"Diana had destijds moeite om als jong meisje in de spotlight te komen", zegt Evers. "Bij Meghan zou je, als actrice, verwachten dat ze gewend was aan zo'n positie. Dat viel haar toch zwaar, maar makkelijk werd het ze door de Britse pers ook niet gemaakt."