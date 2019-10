Prins Harry klaagt tabloid aan: pers belaagt Meghan als Diana

Harry doelt zo goed als zeker op een publicatie van de Mail in februari, waarin de krant zei een brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle in handen te hebben. Volgens de krant maakte Meghan haar vader allerlei verwijten. De krant zou niet alleen de privacy van Meghan hebben geschonden, maar ook selectief uit de brief hebben geciteerd om de lezer te misleiden.

De krant en de uitgever worden aangeklaagd voor schending van privacy, inbreuk op het auteursrecht en het publiceren van leugenachtige en vernederende berichten over haar en Harry zelf. Harry en Meghan betalen de kosten van het proces zelf. Als het tot een schadevergoeding komt, gaat die naar een instelling die strijdt tegen pesten.

Pijn

In de verklaring zegt Harry dat hij en zijn vrouw geloven in persvrijheid en in objectieve, waarheidsgetrouwe verslaggeving. "Helaas is mijn vrouw slachtoffer van een meedogenloze campagne van de Britse roddelpers, die niet nadenkt over de gevolgen." Volgens de prins is de roddelpers het afgelopen jaar steeds verder over de schreef gegaan, onder meer in de berichtgeving over de zwangerschap van Meghan.

Harry zegt verder dat ze de hetze hebben geprobeerd te negeren, maar dat de pijn die ze voelen niet te beschrijven is. "Ik ben te lang getuige van haar lijden geweest. Niets doen gaat in tegen alles waar we in geloven."