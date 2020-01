Beroep in plagiaatzaak tegen historicus Ad van Liempt

Onderzoeksjournalist Bart FM Droog gaat in beroep tegen de uitspraak van de integriteitscommissie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over het proefschrift van historicus en programmamaker Ad van Liempt. Die commissie oordeelde vorige maand dat Van Liempt de wetenschappelijke integriteit niet heeft geschonden in zijn proefschrift.

Volgens Droog is de uitspraak een "vrijbrief voor alle wetenschappers, studenten en promovendi van deze universiteit om ongestoord en ongestraft te plagiëren of zich aan andere vormen van wetenschapsfraude te buiten te gaan". Hij stapt daarom naar het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, de beroepsinstantie voor dit soort zaken.

Van Liempt, die in het verleden onder andere werkte voor de NOS, promoveerde vorig jaar aan de RUG met een proefschrift over de commandant van het concentratiekamp Westerbork, Albert Konrad Gemmeker. Volgens Droog en anderen had Van Liempt in zijn boek feiten verzonnen, informatie vervalst, plagiaat gepleegd en bronnen niet correct vermeld.

De integriteitscommissie kwam vorige maand tot de conclusie dat Van Liempt onzorgvuldig was geweest, maar dat er geen sprake was van fingeren, falsificeren of plagiëren. Wel had hij zijn bronnen nauwkeuriger kunnen vermelden.