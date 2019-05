Duitsland probeerde jarenlang nazi-commandant Westerbork te vervolgen

De Duitse justitie probeerde Gemmeker later alsnog te vervolgen voor medeplichtigheid aan genocide en deed daar veel moeite voor, ontdekte Van Liempt in de archieven. "Ik had een verzoek ingediend om de archieven die er zijn in te mogen zien. Toen bleek dat een enorme hoeveelheid papier te zijn, omdat ze alles bij elkaar wel 17 jaar met hem bezig zijn geweest."

Er werden over de hele wereld 130 getuigen gehoord en ook Gemmeker zelf werd nog eens twaalf keer ondervraagd. In 1976 trok justitie de conclusie dat verdere vervolging onmogelijk was. Gemmeker overleed zes jaar later op 74-jarige leeftijd.

Fouten gemaakt

Volgens Van Liempt zijn er in het justitieel onderzoek veel fouten gemaakt. Zo loog Gemmeker bij herhaling, maar hadden de Duitse onderzoeksrechters onvoldoende kennis van zaken om dat te doorzien. De voormalig kampcommandant schoof alle verantwoordelijkheid naar anderen.

"Hij heeft altijd volgehouden dat hij het niet wist. Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk en dat is het eigenlijk ook. Maar het Duitse Openbaar Ministerie zei 'we kunnen het niet bewijzen' en dus is hij buiten vervolging gesteld."

Ook Van Liempt heeft geen schriftelijk bewijs gevonden dat Gemmeker van de vernietigingskampen wist. Veel bronnen over de Jodenvervolging in Nederland zijn door de nazi's vernietigd. Gemmeker liet zelf tot twee keer toe de administratie van kamp Wersterbork vernietigen.

Aanstaande zaterdag, Dodenherdenking, zendt de NOS om 21.00 uur op NPO 2 een documentaire uit over de mislukte rechtsgang. Daarin komt ook de kleindochter van Gemmeker aan het woord.