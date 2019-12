Geen plagiaat in boek Van Liempt over Westerbork-commandant Gemmeker

Historicus en programmamaker Ad van Liempt heeft met zijn biografie over Westerbork-commandant Gemmeker de wetenschappelijke integriteit niet geschonden. Dat concludeert een commissie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) die onderzoek deed naar het boek, waarop Van Liempt in mei in Groningen promoveerde.

Onderzoeksjournalist Bart FM Droog had Van Liempt bij de commissie aangeklaagd. Volgens Droog had Van Liempt in zijn boek feiten verzonnen, informatie vervalst, plagiaat gepleegd en bronnen niet correct vermeld.

De commissie zegt dat Van Liempt hier en daar onzorgvuldig is geweest, maar dat er geen sprake is van fingeren, falsificeren of plagiëren. Wel had de historicus zijn bronnen nauwkeuriger kunnen vermelden. Het was ook niet correct dat het boek eerder in de winkel lag dan dat Van Liempt promoveerde. "Maar niet elke onzorgvuldigheid betekent een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit", stelt de commissie.