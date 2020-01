Turkse parlement stemt voor missie in Libië

Het Turkse parlement heeft ingestemd met het regeringsplan om militairen te sturen naar Libië. Tijdens een spoedzitting besloot een ruime meerderheid van de parlementariërs om een mandaat voor een jaar te verlenen.

Nog onduidelijk is wanneer de militairen naar Libië zullen gaan en om hoeveel troepen het gaat. In de aangenomen motie is vastgelegd dat de regering daarover mag beslissen.

Haftar

President Erdogan maakte vorige week bekend dat hij wilde ingaan op een verzoek om militaire steun door de Libische premier Sarraj. Diens door de VN gesteunde regering is in een felle strijd om de macht verwikkeld met troepen van oud-generaal Haftar. De afgelopen weken werd vooral hevig gevochten rond de hoofdstad Tripoli.

Turkije en Libië zoeken al langer toenadering tot elkaar. Zo maakten ze onlangs ook afspraken over zeegrenzen. Turkije zegt dat samenwerking met Libië nodig is om een stabiele positie te houden in de regio.

Egypte boos

Egypte, dat net als onder meer Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten aan de kant van Haftar staat, heeft afwijzend gereageerd op het Turkse besluit om troepen naar Libië te sturen. De stap kan volgens Egypte de stabiliteit van de regio bedreigen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept de internationale gemeenschap op om snel te reageren.

De oorlog in Libië is terug van nooit weggeweest. En hoe meer partijen erbij betrokken zijn, hoe ingewikkelder het conflict wordt. In deze video leggen we het uit: