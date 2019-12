Erdogan wil Turkse troepen sturen naar Libië

De Turkse president Erdogan wil troepen sturen naar Libië. Dat zei hij vandaag in een toespraak.

Volgens Erdogan heeft de Libische premier Fayez al-Sarraj, die de door de VN erkende regering leidt, bij hem om militaire steun gevraagd. Daar geeft Erdogan nu gehoor aan. Naar verwachting vraagt hij begin januari het Turkse parlement om in te stemmen met het zenden van troepen. Tunesië sluit aan bij de missie, aldus Erdogan.

Strijd om Tripoli

Na de val van dictator Kadhafi in 2011 ontbrandde in Libië een strijd om de macht. In 2014 keerde de 75-jarige oud-generaal Haftar, die onder Kadhafi was verbannen, terug naar Libië met als doel de macht over te nemen.

Inmiddels heeft de krijgsheer bijna twee derde van het land in handen. In april startte Haftar een offensief om de hoofdstad Tripoli in te nemen. Er wordt nog altijd gestreden om de stad.

Haftar wordt daarbij gesteund door onder meer Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. Die zien in hem een buffer tegen extremistische groepen. Tegenstanders als Turkije beschouwen Haftar juist als de nieuwe Kadhafi.

Vanuit Libië wagen vele migranten de vlucht naar Europa. En wie daar niet in slaagt, komt in een detentiecentrum nabij het front in een oorlog die waarschijnlijk nog lang niet ten einde is, concludeerde Nieuwsuur in juli: