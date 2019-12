Griekenland vecht maritieme overeenkomst tussen Turkije en Libië aan

Griekenland vraagt de VN-Veiligheidsraad om zich over de kwestie te buigen. Griekenland, Egypte en Cyprus, die rechten in het gebied hebben, stelden alle drie direct al dat de overeenkomst in strijd is met het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties. Griekenland heeft eind vorige week de Libische ambassadeur uitgewezen in verband met de zaak.

Nederland steunt Griekenland

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben zich gisteren over de kwestie gebogen en hun bezorgdheid uitgesproken. De overeenkomst wordt nader bestudeerd, voordat de EU een reactie geeft. Maar de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Blok zei dat Nederland altijd de internationale wetgeving ondersteunt. "Wij steunen Griekenland", zei hij.

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Schallenberg zei: "Het is enigszins verbazend hoe ze de Middellandse Zee met z'n tweeën hebben opgedeeld. We moeten bekijken hoe we daarmee omgaan."

Een kleine week geleden hebben de Griekse premier Mitsotakis en de Turkse president Erdogan de zaak besproken in de wandelgangen tijdens de NAVO-top in Londen, maar ze bleven het oneens. Erdogan heeft inmiddels gezegd dat Turkije ook troepen kan inzetten in de regio, wanneer de Libische regering daarom vraagt.

Militaire samenwerking

Erdogan sloot de overeenkomst met Fayez al-Serraj, het hoofd van de internationaal erkende regering in Libië. De overeenkomst voorziet ook in training en onderwijs voor militairen en versterkt de militaire banden tussen de regering van Libië van Fayez al-Serraj en Turkije.

Turkije steunt die regering in zijn strijd tegen militante groeperingen in Oost-Libië. Het parlement van Oost-Libië heeft de deal veroordeeld als een inbreuk op de veiligheid en soevereiniteit van Libië.

Cyprus

Er waren al problemen in de regio sinds Turkije in de Middellandse Zee was begonnen met boringen naar gas en olie. Daarbij overschreed Turkije de zeegrenzen van Cyprus, maar Turkije erkent Cyprus niet als staat. Cyprus maakte vorige week bekend dat het de zaak aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag voorlegt.