Wekdienst 29/12: Tienduizenden lampionnen en laatste dag NK afstanden

Op de Dam in Amsterdam wordt gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de situatie van de Oeigoeren. Voor de moslim-minderheid in het westen van China is het bijna onmogelijk om hun godsdienst en cultuur uit te dragen.

Ook in Amsterdam, in het Olympisch Stadion, worden vanavond tienduizend lampionnen ontstoken. Iedere lampion brandt voor een dierbare met kanker.

In Thialf wordt duidelijk wie de laatste tickets grijpen voor de diverse mondiale schaatskampioenschappen in 2020. Om 13.10 uur begint de uitzending van de laatste dag van de KPN NK afstanden op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app met de 5.000 meter voor vrouwen.

Wat heb je gemist?

De politie heeft zaterdagavond laat tien jongeren opgepakt omdat ze op straat spullen in brand staken. Dat gebeurde in de wijk Leyenburg.

"Ze stookten vuur op straat en sleepten met brandbare materialen", zegt de politie op Twitter. Ook op andere plekken in Den Haag was het onrustig. Zeker een auto ging in vlammen op.

Op sociale media circuleren regelmatig oproepen om de straat op te gaan en herrie te schoppen, ook in de wijk Leyenburg. Den Haag heeft een lange geschiedenis van vuurwerk-gerelateerde onrusten in de decembermaand.

In schril contrast daarmee stond een rustig verlopen fakkeltocht in Scheveningen, gisteravond.

Ander nieuws uit de nacht:

Adressen beroemde Britten op straat door fout bij koninklijke onderscheiding: het ging om mensen die dit weekend een onderscheiding hebben gekregen van de koningin. Het waren meer dan duizend adressen volgens de BBC. Onder andere van bekende politici en beroemdheden als Elton John.

Schoten in Breda: horecazaken ontruimd en drie arrestaties: wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. BN DeStem schrijft dat het om portiers gaat.

Wilders gaat alsnog door met Mohammed-cartoonwedstrijd: vorig jaar blies hij een spotprentwedstrijd af na bedreigingen. In Pakistan en Afghanistan werd toen woedend gereageerd op het idee van Wilders. Eén Pakistaan reisde naar Nederland met het plan een aanslag te plegen op de PVV-leider. Daar kreeg hij vorige maand 10 jaar cel voor.

En dan nog even dit:

In 2010 kregen we in de winkel nog een gratis plastic tasje, reden er nauwelijks elektrische auto's rond en hadden we van 'klimaatspijbelaars' nog nooit gehoord. Inmiddels zijn we tien jaar verder. Een decennium met nieuwe klimaatconferenties, drukbezochte klimaatmarsen en blijvende klimaatscepsis.

Een overzicht in video van hoe het klimaat de afgelopen tien jaar in het nieuws was: