Wilders gaat alsnog door met Mohammed-cartoonwedstrijd

PVV-leider Wilders gaat alsnog door met zijn cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed. Bijna anderhalf jaar geleden nam de politicus ook het initiatief voor zo'n spotprentwedstrijd, maar hij blies dat later af na bedreigingen.

Vooral in Pakistan en Afghanistan werd toen woedend op de wedstrijd gereageerd; het bespotten en afbeelden van de profeet wordt in de islamitische wereld als een onacceptabele provocatie gezien. In Pakistan werd fel gedemonstreerd en Wilders ontving verschillende doodsbedreigingen.

Vorige maand nog werd een man die vanwege de cartoonwedstrijd een aanslag dreigde te plegen op Wilders tot 10 jaar cel veroordeeld. Ook de man die vorig jaar mensen neerstak op het treinstation Amsterdam Centraal, Jawed S., zei dat Wilders hem had beledigd met de Mohammed-cartoonwedstrijd.

Pakistaanse prediker

De PVV-politicus haalt op Twitter ook de Pakistaanse prediker Rizvi aan, die volgens Wilders een fatwa over hem heeft uitgeroepen. Het Nederlandse Openbaar Ministerie wilde de man verhoren vanwege opruiing en bedreiging en vroeg de Pakistaanse autoriteiten in juni om hierbij te assisteren. Wilders merkt op dat Pakistan de geestelijke niet heeft gearresteerd. "Vrijheid van meningsuiting moet boven geweld en islamitische fatwa's gaan", schrijft Wilders.