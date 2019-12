Tien jongeren opgepakt in Den Haag voor vuurwerkvandalisme

De politie heeft zaterdagavond laat tien jongeren opgepakt omdat ze op straat spullen in brand staken. Dat gebeurde in de wijk Leyenburg.

"Ze stookten vuur op straat en sleepten met brandbare materialen", zegt de politie op Twitter. Ook op andere plekken in Den Haag was het onrustig. Zeker een auto ging in vlammen op.

Op sociale media circuleren regelmatig oproepen om de straat op te gaan en herrie te schoppen, ook in de wijk Leyenburg. Den Haag heeft een lange geschiedenis van vuurwerk-gerelateerde onrusten in de decembermaand.

Contrast

In schril contrast daarmee stond een rustig verlopen demonstratie in Scheveningen, gisteravond. Enkele honderden (voornamelijk) jongeren liepen daar mee in een fakkeloptocht. Ze protesteerden tegen de gemeente, die geen vergunning verleende voor de traditionele palletbranden in Scheveningen en Duindorp.

De tocht voerde langs plekken waar andere jaren de vreugdevuren werden opgebouwd; naar schatting liepen zo'n 300 mensen mee. De organisatie van de tocht wilde met de verkoop van fakkels en andere zaken geld inzamelen, om volgend jaar juridische bijstand te kunnen inhuren voor de vergunningsaanvraag.

De fakkeltocht eindigde op het strand van Scheveningen.