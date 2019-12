Schoten in Breda: horecazaken ontruimd en drie arrestaties

In het centrum van Breda is tijdens de drukke uitgaansnacht geschoten. Dat gebeurde bij bij de populaire uitgaansgelegenheden De Graanbeurs en De Kapitein.

Beide zaken zijn ontruimd en de omgeving is afgezet, meldt BN DeStem. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Ooggetuige

De politie spreekt van meerdere gewonden, maar weet nog niet precies wat er is gebeurd. De agenten ter plaatse zijn nog volop bezig met het onderzoek. Er zijn drie verdachten aangehouden.

Een verslaggever van BN DeStem sprak ooggetuige Esmeé. Volgens haar vond buiten een ruzie plaats, waarbij een bewaker in zijn been werd geschoten. "Hij werd naar binnen gebracht. Er was heel veel bloed. Iedereen rende naar binnen en een bewaker sloot de deuren", zegt ze tegen de krant.