Honderden aanwezig bij 'gemoedelijke' fakkeltocht Scheveningen

In Scheveningen is een fakkeltocht gehouden als alternatief voor het vreugdevuur met de jaarwisseling. De tocht voerde langs plekken waar andere jaren de vreugdevuren werden opgebouwd; naar schatting liepen zo'n 300 mensen mee.

De bouwers in Scheveningen en de naburige wijk Duindorp kregen dit jaar geen vergunning voor hun vuurstapels, na de enorme vonkenregen van de afgelopen keer. In Duindorp was veel onvrede over die beslissing en kwam het dagenlang tot ongeregeldheden tussen de boze inwoners en de politie.

'Zuinig op hun eigen dorp'

De sfeer bij de fakkeltocht was gemoedelijk, er liepen ook veel kinderen mee. Onder de aanwezigen was ook het Haagse gemeenteraadslid Richard de Mos. Hij hoopt dat het vreugdevuur volgend jaar wel door kan gaan. "De brandweer moet het aansteken, maximaal 10 meter hoog. Dat is heel wat anders dan die toren van babel van vorig jaar. Dat moet niet meer, dat wil ook niemand meer. Het is hun eigen dorp, en de mensen zijn echt wel zuinig op hun eigen dorp."

De organisatie van de tocht wilde met de verkoop van fakkels en andere zaken geld inzamelen, om volgend jaar juridische bijstand te kunnen inhuren voor de vergunningsaanvraag.

De fakkeltocht eindigde op het strand van Scheveningen.