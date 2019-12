Australische premier nogmaals door het stof bij bezoek aan brandweer

De bekritiseerde Australische premier Morrison heeft het hoofdkwartier van de brandweer bezocht in Sydney, dat in het gebied ligt dat zwaar is getroffen door bosbranden. Hij deed dat kort nadat hij was geland uit Hawaï, waar hij op vakantie was.

Morrison maakte nogmaals excuses voor de ongelukkige timing van zijn vakantietrip. "Met de wijsheid van achteraf had ik een andere beslissing genomen", zei hij. "Maar als je je kinderen iets belooft, dan wil je je daaraan houden. Ik weet zeker dat mensen dat begrijpen."

Wind

Het besluit van de premier om zijn vakantie af te breken kwam na de dood van twee vrijwillige brandweerlieden, donderdagavond. Sindsdien is de situatie in het zuidoosten van Australië steeds nijpender geworden.

Alleen al in de deelstaat New South Wales woeden ongeveer honderd branden. In totaal zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Er zijn berichten dat het dorpje Balmoral in zijn geheel is verwoest.

Ook zijn steeds meer plaatsen afgesneden: