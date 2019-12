Sydney omgeven door vuur: wegen dicht, inwoners moeten thuisblijven

In het zuidoosten van Australië wordt de situatie als gevolg van hitte en bosbranden steeds nijpender. Rond Sydney zijn verschillende wegen afgesloten, treinen zijn stilgelegd en inwoners van de miljoenenstad krijgen aan het begin van de kerstvakantie het advies om alle reizen uit te stellen.

In Sydney zijn de branden en de hitte al weken de talk of the town, zegt correspondent Eva Gabeler vanuit Sydney. "Iedereen praat erover. Vandaag zijn we hier weer wakker geworden in een rokerige lucht. Het zorgt ook voor angst bij de bevolking. Je ziet steeds vaker mensen met mondkapjes. Onwerkelijk in een stad als Sydney, waar de luchtkwaliteit van oudsher juist super is. Hulpdiensten van suïcide-lijnen krijgen ook meer telefoontjes binnen van mensen die angstig of gedeprimeerd zijn."

Tegelijkertijd gaat het leven 'gewoon' door, zegt Gabeler. "Ondanks de rook lag het strand hier vol met mensen."