Australische premier biedt excuses aan voor vakantie tijdens bosbranden

De Australische premier Morrison heeft zijn excuses aangeboden omdat hij op vakantie is gegaan terwijl zijn land geteisterd wordt door verwoestende bosbranden. Zijn afwezigheid - hij maakte een onaangekondigde reis naar Hawaï - leidde deze week tot veel kritiek.

Morrison keert eerder terug van zijn vakantie en gaat door het stof. "Ik betreur ten zeerste dat mensen gekwetst zijn door mijn afwezigheid", zegt de premier. "Gezien de recente tragische gebeurtenissen zal ik zo snel mogelijk terugkeren naar Sydney."

#FireMorrison

De kritiek zwol aan toen bekend werd dat er hitterecords werden gebroken. Dinsdag werd de warmste dag ooit gemeten met een gemiddelde temperatuur van 40,9 graden Celsius. Een dag later werd het record weer gebroken met 41,9 graden. Op Twitter werden de hashtags #WhereisScoMo en #FireMorrison vaak gedeeld.

In deelstaat New South Wales, waar onder meer Sydney in ligt, werd gisteren opnieuw de noodtoestand afgekondigd. Eerder deze week verkeerde ook Queensland in de hoogste staat van paraatheid.

De bosbranden in Australië hebben aan acht mensen het leven gekost, van wie twee gisteren zijn overleden. Het gaat om brandweervrijwilligers die om het leven kwamen toen een boom op hun bluswagen viel. Verder zijn er meer dan zevenhonderd huizen verwoest en zijn miljoenen hectare bos in vlammen opgegaan.

De duizenden brandweerlieden hebben grote moeite om het vuur te bestrijden: