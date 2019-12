Wekdienst 21/12: Badr en Rico gaan de ring in en afscheid Samson en Gert

Goedemorgen! In Frankrijk zijn de stakingen in het openbaar vervoer nog steeds niet afgelopen en de gevolgen zijn overal merkbaar. En in België beginnen Samson en Gert aan hun afscheidstournee.

Het is vandaag wisselend bewolkt. Soms breekt even de zon door en in met name in de kustgebieden kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond 9 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind.