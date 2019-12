Zeker achttien doden bij bendegeweld in gevangenis Honduras

Bij gevechten tussen rivaliserende bendes in een gevangenis in de Hondurese stad Tela zijn zeker achttien doden gevallen. Het is een van de heftigste uitbarstingen van gevangenisgeweld in het Midden-Amerikaanse land in jaren.

Honduras heeft moeite om grip te krijgen op de gevangenissen, waarin de gedetineerden niet zelden de baas zijn. Twee dagen geleden riep de regering de noodtoestand uit, zodat het leger de orde kon herstellen in de gevangeniscomplexen.

Veel geweld

Een anonieme hoge militair zei tegen persbureau AP dat de militairen nog niet de controle hadden overgenomen in de gevangenis in de noordelijke stad Tela, waar het bendegeweld uitbrak.

Honduras is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de gewelddadigste landen ter wereld. In 2015 voerde het land nog de wereldwijde ranglijst aan als het gaat om meeste moorden per hoofd van de bevolking.

Correspondent Marc Bessems bezocht in 2015 voor Nieuwsuur San Pedro Sula, de tweede stad van Honduras en op dat moment de gevaarlijkste stad ter wereld in vredestijd: