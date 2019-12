Nederlands-Zwitsers bedrijf zwicht voor pijpleidingssancties VS

Het Nederlands-Zwitserse offshorebedrijf Allseas staakt het werk aan de Nord Stream 2 gaspijpleiding. In een korte verklaring noemt het bedrijf de dreigende Amerikaanse sancties als reden.

De sancties werden deze week met een ruime marge aangenomen door de Amerikaanse Senaat en vandaag geïmplementeerd door Trump. De Amerikaanse president is net als zijn voorganger Obama groot tegenstander van het Russische project.

Door de Nord Stream 2 wordt Europa afhankelijker van Russisch gas, betoogt de VS. Doordat de gasleiding bovendien door de Oostzee loopt, verliest bondgenoot Oekraïne inkomsten en geopolitieke macht. Tot nu toe bereikt Russisch gas Europa via dat land.

Planning

Door de Amerikaanse sancties komen Europese bedrijven die werken aan het project op een zwarte lijst, waardoor ze geen zaken meer mogen doen in de VS. Allseas zou worden getroffen omdat het bedrijf de pijpleiding in de Oostzee installeert.

Het miljardenproject zou halverwege volgende jaar operationeel moeten zijn. Of die planning in gevaar komt door de beslissing van Allseas is niet bekend.

Voor Nord Stream 2 werkt het Russische staatsbedrijf Gazprom samen met Europese energiebedrijven, waaronder Shell.