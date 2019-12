Op de valreep gasdeal tussen Rusland en Oekraïne: 'Dit is puur commercieel'

De levering van Russisch gas via Oekraïne naar Europa is ook voor de komende vijf jaar verzekerd. Rusland en Oekraïne hebben daartoe een deal gesloten. Onderdeel ervan is dat Moskou zo'n 2,6 miljard euro betaalt aan Kiev, als schikking van een claim.

Die claim had betrekking op een al jaren slepend conflict, waarover een arbitragehof in Stockholm vorig jaar oordeelde. Het bedrag dat nu wordt genoemd is in lijn daarmee.

De gasdeal tussen Rusland en Oekraïne komt niet als een grote verrassing. Onlangs hadden president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky er al over gesproken in Parijs. Dat overleg was niet zonder tijdsdruk: de bestaande gasovereenkomst tussen beide landen verloopt op 1 januari.