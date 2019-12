Bord van 2,6 meter: Duiven heeft nu de langste straatnaam van Nederland

In Duiven is de langste straatnaam van Nederland onthuld. De Laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort is zo lang dat het straatnaambord waarop de naam prijkt liefst 2,6 meter lang is. De straatnaam van 55 tekens lang bestaat al sinds 2010, maar stond nog niet eerder op een bord.

De naam is een eerbetoon aan de landinrichtingscommissie die zich bezighield met de herinrichting van het grondgebied tussen Duiven en Westervoort, schrijft Omroep Gelderland. Aan de straat wonen geen mensen: het is een looppad dat de verbinding vormt tussen twee straten.

Tot het bord er officieel stond kon de gemeente niet pronken met de langste straatnaam van Nederland. Die eer was lange tijd voorbehouden aan de Ir. Mr. Dr. van Waterschoot van de Grachtstraat in Heerlen.