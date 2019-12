Helft werknemers is buiten werktijd bereikbaar

Via de telefoon, e-mail of WhatsApp is bijna de helft van werkend Nederland buiten werktijd vaak of altijd bereikbaar. Dat blijkt uit een enquête van het CBS en TNO onder 63.000 werknemers.

Managers zijn met 76 procent de beroepsgroep die het hoogst scoort. "Dit zijn doorgaans hoogopgeleide mensen met veel verantwoordelijkheden", zegt Dick ter Steege van het CBS. "De werkdruk is soms te hoog om alles onder werktijd af te maken."

Ook in het onderwijs zijn medewerkers bovengemiddeld goed buiten werkuren te bereiken. "Daar zitten veel leerkrachten bij. We weten wel van docenten dat ze buiten schooltijd doorwerken. Daar zal ook mailverkeer heen en weer gaan", denkt Ter Steege.

Niet bereikbaar zijn kost geld

Het is de eerste keer dat het CBS en TNO dit onderzoek gedaan hebben. Daardoor is niet duidelijk of er sprake is van een toename. "Maar ik vind het veel", zegt voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV. "Toch verbaast het me niet. Kijk alleen al om je heen hoeveel mensen er bereikbaar zijn."

Ter Steege vindt de grote bereikbaarheid van jongeren een opvallende uitkomst. Hij denkt dat dat te maken heeft met het soort werk dat ze doen, bijvoorbeeld in de horeca of als oproepkracht in een supermarkt. "Niet bereikbaar zijn kan geld kosten."

'Wetgeving geen goed idee'

In Frankrijk is het recht op onbereikbaar zijn officieel in de wet vastgelegd. Ook in Nederland ligt er een voorstel om dit te doen, maar dat is volgens CNV-voorzitter Fortuin geen goed idee. "Volgens mij staat of valt het met een goed gesprek op de werkvloer. Wat vind je wel en niet acceptabel?"

Voor zo'n gesprek moet een werkgever volgens Fortuin openstaan. "Het is een onderdeel van het bredere probleem dat we zien rond toenemende werkdruk."