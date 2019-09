'Medewerker die buiten werktijd onbereikbaar is, is niet lui maar gezond'

Launspach noemt de cao voor de gehandicaptenzorg een stap in de goede richting. "Maar het moet geen wassen neus worden." Hij pleit ervoor dat elk bedrijf afspraken maakt met werknemers over bereikbaarheid buiten werktijden. Zonder heldere afspraken ontstaat er volgens hem vanzelf een cultuur waarin werknemers het idee hebben dat ze altijd moeten reageren. Want als iedereen om je heen 24 uur per dag aan het mailen is, ga je er automatisch van uit dat dit ook van jou verwacht wordt. "Als je niet vastlegt wat urgent is, is álles urgent."

'Steuntje in de rug'

Arbeidspsycholoog en coach Erna de Vries ziet dat het voor de een makkelijker is om werk 'uit' te zetten dan voor de ander. "Sommige mensen kunnen prima rust nemen buiten werktijd. Anderen voelen zich bijna gedwongen om altijd bereikbaar te zijn." Volgens De Vries is voor deze laatste groep zo'n cao een steuntje in de rug.

In Nederland zijn op sommige plekken werkgevers al actief bezig met het behouden van een goede balans tussen werk en privé. Zo zijn er bij softwarebedrijf AFAS afspraken gemaakt over wat op vakantie gaan betekent. Medewerkers mogen collega's die op vakantie zijn niet appen of mailen. Wel om leuke foto's uit te wisselen, maar niet over werkgerelateerde zaken.

Bij het Haarlemse communicatiebureau Heldergroen wordt iedere dag om 18.00 uur een knop ingedrukt waardoor de bureaus omhoog gaan en er niet meer gewerkt kan worden. En werknemers krijgen geen laptops of e-mail op hun telefoon. Launspach: "Dit soort afspraken zijn echt laaghangend fruit. Het kost je als bedrijf niks en je boekt er grote resultaten mee."

Check in de video zelf hoe de werkdag bij Heldergroen eindigt: