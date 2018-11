PvdA wil wettelijk recht op onbereikbaarheid

De PvdA wil dat werknemers het wettelijke recht krijgen om in hun vrije tijd onbereikbaar te zijn voor hun werkgever. Volgens Kamerlid Van Dijk is werkstress "een van de grootste ziekmakers" van deze tijd.

Van Dijk komt in de Week van de Werkstress met het plan om de Arbeidstijdenwet te moderniseren. Daarin staat nu al een recht op 11 uur rust per dag.

Daar moet wat hem betreft aan worden toegevoegd dat een werknemer buiten werktijd niet hoeft te reageren op e-mails, telefoontjes of berichtjes van de baas of collega's. Met dat wettelijke recht in de hand kunnen werkgevers en werknemers goede afspraken maken over de bereikbaarheid.

Hij wijst naar landen als Belgiƫ, Duitsland en Frankrijk, waar grote bedrijven als BMW en Lidl al bereikbaarheidsafspraken met werknemers hebben gemaakt. "Terwijl het probleem in Nederland niet wordt erkend."

Taboe

PvdA-leider Asscher pleitte in 2017, toen hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was, ook al eens voor het recht op onbereikbaarheid. Op dat plan kwam toen veel kritiek. Het zou te betuttelend zijn.

PvdA-Kamerlid van Dijk zegt dat zijn voorstel om de Arbeidstijdenwet te wijzigen een vervolg is op het plan van Asscher. "Het is best een taboe", zei hij vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "En als we het mensen zelf laten oplossen, gaat het vaak mis. Als je bij je werkgever aangeeft 'ik loop vast', is het vaak al te laat en heb je al bijna een burn-out."