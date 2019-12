Wekdienst 16/12: boeren ontbijten met Rutte en Schouten, en Uithoflijn rijdt

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Organisaties van boeren en tuinders ontbijten rond 08.00 uur met premier Rutte en minister Schouten in het Catshuis. Ze gaan het hebben over de stikstofproblematiek. De aangekondigde acties voor woensdag gaan ongeacht de uitkomst van de gesprekken door.

Vanwege die acties hebben de Nederlandse supermarkten een kort geding aangespannen tegen Farmers Defense Force, de groep fanatieke boeren die de acties aangekondigd heeft. De supermarkten vrezen dat boeren woensdag distributiecentra van supermarkten en groothandels gaan blokkeren.

En vandaag is de eerste dag dat de dienstregeling van de Uithoflijn in Utrecht van kracht is. Over het nieuwe traject is veel te doen geweest; met een kostprijs van meer dan een half miljard euro is het een van de duurste tramlijnen ter wereld.

Wat heb je gemist?

Er zijn weinig Groningers met aardbevingsschade die verwachten dat hun huizen ooit versterkt zullen gaan worden. Dat blijkt uit een bevolkingsonderzoek. In het aardbevingsgebied in Groningen wonen zo'n 400.000 mensen. Volgens de onderzoekers heeft de helft van hen schade aan de woning. Bij zo'n 100.000 mensen gaat het om veel schade.

De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat zo weinig mensen verwachten dat hun huizen versterkt zullen worden. Ze schrijven in het rapport dat in de media het beeld is ontstaan dat tienduizenden woningen in Groningen versterkt zullen gaan worden, "maar blijkbaar zien bewoners dat heel anders".

Ander nieuws uit de nacht

Minuut stilte voor slachtoffers vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland: om 14.11 uur lokale tijd, het tijdstip waarop de vulkaan vorige week uitbarstte, herdachten ze in stilte de doden.

Gemeenten hebben nauwelijks zicht op besteding van zorggeld: veel zorgondernemers hebben de afgelopen vijf jaar misbruik gemaakt van een gebrek aan toezicht op de besteding van zorggeld, blijkt uit onderzoek.

'Armste landen kampen met zowel ondervoeding als obesitas': Onderzoekers roepen op tot veranderingen in het wereldwijde voedselsysteem. Gebeurt dat niet, dan vrezen de wetenschappers voor de gezondheid van de komende generaties.

En dan nog even dit

Vandaag neemt Michael van Praag na elf jaar afscheid als bondsvoorzitter van de KNVB. Daarmee komt een eind aan een imposante loopbaan als voetbalbestuurder. Begonnen in 1989 als voorzitter van Ajax klom hij op tot bestuurder van de Europese voetbalfederatie UEFA.

In een uitgebreid interview met NOS Sport blikt Van Praag terug op zijn dertig jaar als voetbalofficial. Hij praat onder andere over zijn relatie met Feyenoord-supporters. "Elke keer maar weer voor kankerjood uitgemaakt te worden, daar heb ik geen zin meer in."

Bekijk het hele gesprek: