'Armste landen kampen met zowel ondervoeding als obesitas'

Een derde van de armste landen op de wereld heeft tegenwoordig te maken met zowel obesitas als ondervoeding. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Ze roepen op tot veranderingen in het wereldwijde voedselsysteem. Gebeurt dat niet, dan vrezen de wetenschappers voor de gezondheid van de komende generaties.

De onderzoekers schatten dat wereldwijd bijna 2,3 miljard kinderen en volwassenen kampen met overgewicht. Meer dan 150 miljoen kinderen zouden een groeiachterstand hebben als gevolg van ondervoeding. Veel landen met relatief lage inkomens hebben nu te maken met beide problemen tegelijkertijd. De onderzoekers spreken van "de dubbele last van slechte voeding".

"We kunnen landen met lage inkomens niet langer karakteriseren als ondervoed en landen met hoge inkomens als alleen obees", zegt Francesco Branca, directeur van de voedselafdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO). "We hebben te maken met een nieuwe voedselrealiteit."

'Van productie tot verkoop herzien'

In het verleden werd obesitas vooral gezien als een welvaartsziekte. De onderzoekers schrijven dat de beschikbaarheid van goedkoop en ultrabewerkt voedsel ertoe heeft geleid dat het probleem nu ook veel speelt in arme landen. Daar was voorheen ondervoeding veel vaker een probleem. Ook doordat mensen minder bewegen komt obesitas tegenwoordig meer voor.

"Alle vormen van slechte voeding hebben een gemeenschappelijk probleem: voedselsystemen die mensen niet in staat stellen om een gezond, veilig, betaalbaar en duurzaam dieet te hebben", zegt Branca. Hij pleit er daarom voor om het voedselsysteem vanaf de productie tot aan de verkoop en de marketing wereldwijd radicaal te herzien.

Een gezond dieet bestaat volgens het onderzoek uit veel fruit, groenten, vezels en noten en zaden. Het eten van vlees moet volgens de WHO worden beperkt en voedsel met veel suiker, zout en vetten moet worden vermeden. Ongezond eten kan leiden tot een groeiachterstand, een verzwakte weerstand, een hoge bloeddruk en diabetes type 2.

Eerder zeiden experts al tegen Nieuwsuur dat mensen meer gaan eten door ultrabewerkt voedsel: