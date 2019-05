Zwaar bewerkt voedsel zorgt ervoor dat je meer gaat eten

Oplossing

Het ultrabewerkte voedsel is overal. Maar het inzicht dat onbewerkt eten gezonder is begint nu door te dringen. Volgens hoogleraar Seidell zou de overheid daar gevolgen aan moeten verbinden.

"Traditionele adviezen gaan altijd over de samenstelling van ingrediënten, maar het blijkt dus dat je ook naar de mate van bewerking moet kijken. Dat nemen we eigenlijk nooit mee in onze adviezen. We kunnen zeggen: dat willen we niet meer in onze ziekenhuizen, op onze scholen en in onze schoolkantines."