'Merendeel van de jongeren wereldwijd beweegt te weinig'

"We moeten absoluut meer doen om deze jonge mensen aan het bewegen te krijgen, of we moeten een zeer somber gezondheidsbeeld bij deze jonge mensen accepteren", zegt onderzoeker Leanne Riley. De WHO adviseert om een uur per dag flink te bewegen, bijvoorbeeld door te rennen, fietsen, voetballen of te zwemmen.

Volgens de gezondheidsorganisatie zijn de resultaten niet alleen zorgwekkend voor de jongeren van nu, maar ook voor de komende generatie jongvolwassenen. "Actieve jongeren worden waarschijnlijk actieve volwassenen", zegt Regina Guthold van de WHO.

Op lange termijn kan meer beweging betekenen dat het risico op hart- en vaatziekten en diabetes kleiner wordt. Maar ook op korte termijn valt volgens de WHO al veel te winnen: betere hart- en longfunctie, sterkere botten en meer spierkracht en een gezonder lichaamsgewicht. Ook op het gebied van geestelijke gezondheid zijn er al op korte termijn veel voordelen.

Zowel arme en rijke landen

Het is voor het eerst dat de WHO de fysieke activiteiten van jongvolwassenen op wereldwijde schaal in kaart brengt. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit enquêtes die tussen 2001 en 2016 zijn uitgevoerd onder 1,6 miljoen tieners in 146 landen.

Het tekort aan beweging is een probleem in economisch rijke en arme landen, blijkt uit het onderzoek.