Eerste ritten van Utrechtse Uithoflijn, ter vervanging van 'sardientjesbus'

Tramliefhebbers, politici en nieuwsgierige Utrechters hebben vanmiddag kennisgemaakt met de nieuwe Uithoflijn, de tramverbinding tussen Utrecht Centraal, Stadion Galgewaard en het Science Park, met de hogeschool en de universiteit, ten oosten van de stad.

Over de Uithoflijn met z'n negen haltes is veel te doen geweest, vooral over de kosten. Aanvankelijk, bijna tien jaar geleden, werden die geraamd op 312 miljoen euro, maar uiteindelijk werd het meer dan een half miljard euro. Daarmee zou de Uithoflijn met 64.375 euro per meter een van de duurste tramlijnen ter wereld zijn.

Vorig jaar concludeerden twee rekenkamers dat de hogere kosten onder andere werden veroorzaakt doordat de gemeente en provincie slecht samenwerkten. Ook zou de gemeenteraad niet goed zijn geïnformeerd over de kosten.

Overvolle buslijn 12

Vandaag stapte wethouder Van Hooijdonk, samen met minister Van Nieuwenhuizen, op de nieuwe tram. De Uithoflijn - officieel tram 22 - reed een paar uur gratis. Maandag gaat de tram regulier rijden, tien keer per uur.

De verwachting is dat vooral studenten voordeel ondervinden. Tot gisteren waren zij voor het vervoer tussen de binnenstad en de universiteit of hogeschool aangewezen op de vaak overvolle gelede bussen van lijn 12. Die reed vijftien keer per uur en werd in de volksmond ook wel de 'sardientjesbus' genoemd.

Een aantal bewoners van de Utrechtse wijk Rijnsweerd protesteerde vanmiddag. Zij maken zich zorgen over de verkeersveiligheid nu de tram gaat rijden. Het gaat ze vooral om het kruispunt van fietspad, autoweg en trambaan vlak bij het Science Park. Bij RTV Utrecht zeggen de bewoners dat op het kruispunt verkeersregelaars, slagbomen en een betere belijning op het asfalt moeten komen. Om dezelfde reden zijn ze met een petitie begonnen.

Zes nieuwe buslijnen

De provincie Utrecht pakt de opening van de nieuwe tramlijn aan om onder de noemer U-link al het openbaar vervoer op de schop te nemen, niet alleen in de stad zelf. Door U-link komen er directe buslijnen tussen Maarssenbroek en Soesterberg, Bilthoven en Nieuwegein, Vleuten en Zeist, Wijk bij Duurstede en Utrecht, Veenendaal/Wageningen en Utrecht en P+R Westraven en Amersfoort. Bijna al die lijnen stoppen op Utrecht Centraal.