Kritisch rapport: Uithoflijn duurder en fors vertraagd door geruzie

Beroerde verstandhoudingen, gebrekkige communicatie en een beperkt vermogen om van fouten te leren hebben ertoe geleid dat de aanleg van Uithoflijn in Utrecht uitloopt en miljoenen euro's meer kost dan begroot. Dat concluderen de Utrechtse Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer in een kritisch rapport over het project.

De Uithoflijn is een tramverbinding tussen het station Utrecht Centraal en de Uithof. In eerste instantie werd 321 miljoen euro uitgetrokken voor de tramlijn, maar in de loop der jaren kwamen daar tientallen miljoenen bij. Inmiddels zijn de meerkosten van het project opgelopen tot 102 miljoen euro en rijdt er nog altijd geen tram.

De rekenkamers constateren dat de beroerde samenwerking tussen de gemeente en provincie daaraan heeft bijgedragen. Ook met de aannemer en projectorganisatie verliep de communicatie niet goed. Ook is er kritiek op de informatie aan de gemeenteraad en Provinciale Staten. De raads- en Statenleden moesten beslissingen nemen zonder dat ze over alle informatie beschikten. Hun budgetrecht is daarmee geschaad, oordelen de rekenkamers.

Politieke doodzondes

Begin dit jaar verscheen ook al een kritisch rapport over de Uithoflijn. Daarin kreeg vooral de provincie veel kritiek. Toenmalig gedeputeerde Verbeek-Nijhof en de provinciesecretaris moesten daarop het veld ruimen.

Nu de rekenkamers ook kritisch zijn over de gemeente Utrecht, vinden verschillende oppositiepartijen in de Utrechtse raad dat de positie van verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) in het geding komt. De VVD spreekt tegenover RTV Utrecht van "politieke doodzondes".

GroenLinks, de grootste partij in de stad, ziet dat anders. "Het moet beter, constateert de Rekenkamer en dat onderschrijven wij. Maar wij hebben er vertrouwen in dat dit college en deze wethouders dat kunnen gaan doen."

Stevig inzetten

De betrokken partijen moeten de komende tijd flink aan de bak om ervoor te zorgen dat de trams in december 2019 kunnen gaan rijden. Volgens de rekenkamers zijn inmiddels stappen gezet voor een betere samenwerking.

"Alle betrokkenen moeten zich de komende tijd stevig inzetten om de beoogde verbeteringen daadwerkelijk te realiseren. Met als doel dat de Uithoflijn daadwerkelijk volgens planning kan gaan rijden."