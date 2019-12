Minuut stilte voor slachtoffers vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland

Precies een week na de fatale vulkaanuitbarsting op White Island hebben de inwoners van Nieuw-Zeeland een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Om 14.11 uur lokale tijd, het tijdstip waarop de vulkaan vorige week uitbarstte, herdachten ze in stilte de doden.

"Samen kunnen we uitdrukking geven aan ons verdriet voor de mensen die zijn gestorven of die gewond zijn geraakt. En we kunnen hun rouwende familieleden en vrienden steunen", schrijft de Nieuw-Zeelandse premier Ardern in een verklaring. Zij leidde de herdenkingsbijeenkomst bij het parlement in de hoofdstad Wellington. Ook haar kabinet was daarbij.

"Zij die ons zijn ontvallen, zijn voor altijd verbonden aan Nieuw-Zeeland en we zullen hen koesteren", schreef Ardern vooraf op Instagram. Ze prees daarbij de reddingswerkers die betrokken waren bij de bergingsoperatie. Die gingen afgelopen week met gevaar voor eigen leven naar de rommelende vulkaan om de lichamen van zes slachtoffers op te halen.

Zestien doden, nog twee vermisten

Het officiële dodental staat nu op zestien, al gaan de autoriteiten ervan uit dat het nog oploopt tot achttien. Twee mensen die op het moment van de uitbarsting op het eiland waren, zijn nog niet teruggevonden en zijn officieel nog altijd vermist. Meer dan 25 mensen liggen nog met ernstige brandwonden in ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australië.

Het merendeel van de 47 mensen op White Island waren toeristen. 28 van hen kwamen uit Australië. Onder de doden zijn zeker tien Australiërs. De Australische premier Scott had zijn landgenoten vooraf opgeroepen om samen met Nieuw-Zeeland een minuut stil te zijn.

Andere slachtoffers kwamen uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, China en Maleisië. Ook bij de Amerikaanse ambassade in Wellington hangt de vlag halfstok.