Nederland is een knooppunt voor cocaïnehandel en daar lijkt weinig aan te doen

Het proces tegen Ridouan Taghi, dat afgelopen week werd hervat, draait vooral om het meedogenloze geweld dat hij zou hebben gebruikt tegen zijn slachtoffers. Over drugs gaat het nauwelijks, toch wordt verondersteld dat Taghi een kopstuk is in de cocaïnehandel en dat slachtoffers in die handel werkzaam zijn.

Hij zou rond de eeuwwisseling een hasjlijn van een familielid hebben 'geërfd' en de lijn van Marokko naar Nederland hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen, handel die veel meer oplevert. Dat Taghi vanuit Nederland zo groot kon worden in deze wereld, is niet voor niets.

Nederland blijkt de spil in de distributie van cocaïne in Europa. Eerder dit jaar bracht de Nationale Politie in kaart hoe cocaïne, via de Nederlandse en Belgische havens, zijn weg vindt naar de gebruiker. Bijna alle cocaïne die via Antwerpen binnenkomt, wordt eerst naar Nederland vervoerd voor het verder Europa in gaat.

Vorig jaar werd in de havens van Antwerpen en Rotterdam 74.000 kilo cocaïne onderschept. Een derde meer dan het jaar ervoor. Ook het aanbod neemt de laatste jaren flink toe en de partijen cocaïne worden ook groter. Naar schatting zijn producenten wereldwijd goed voor jaarlijks 2 miljoen kilo cocaïne, blijkt uit het jaarrapport over drugshandel van Europol dat onlangs verscheen.

Centrale ligging

Een groot deel van die productie komt per containerschip van Zuid-Amerika naar Europa, wereldwijd de grootste afzetmarkt voor cocaïne. Ze leggen aan in de havens van Spanje en Portugal. Vaak is dat vanwege de historische relaties die beide landen hebben met landen in Zuid-Amerika. Ook wordt er simpelweg dezelfde taal gesproken.

De Nederlandse en Belgische havens zijn populair dankzij de grootschalige handelsrelaties en de centrale ligging binnen Europa, blijkt uit onderzoek van de politie.