Nederland is de spil in de distributie van cocaïne in Europa

Antwerpen

Miljoenen containers gaan er jaarlijks door de havens van Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen. Door scherpere controles probeert Rotterdam zich te wapenen tegen de invoer van coke uit Zuid-Amerika. De politie denkt dat de kartels daarom nu vaker uitwijken naar Antwerpen.

In feite kiezen criminelen dus de slechtst beveiligde haven uit voor de invoer van de cocaïne. In Nieuwsuur erkende de Antwerpse burgemeester Bart De Wever eerder al dat zijn haven een probleem heeft: "Nu is de haven van Antwerpen het grootste maritieme industrieel complex van de wereld, dus het is territoriaal niet zo eenvoudig om die te controleren", aldus De Wever.

"Praktisch gezien is dat heel moeilijk om dat allemaal te gaan sluiten, we hebben een enorm havengebied met heel veel trafiek vanuit Zuid-Amerika. Dan weet je dat je een beetje realistisch moet zijn. Je kan die haven dichter maken, maar je krijgt die haven nooit waterdicht."

Luuk Voeten doet in opdracht van Antwerpen onderzoek naar de kwetsbaarheid van de haven. Voeten ziet duidelijk verschillen tussen Rotterdam en Antwerpen: "In Rotterdam is er een veel meer gecentraliseerd controlesysteem waardoor al die containers als een soort fuik een controlepunt moeten passeren", zegt Voeten. "In Antwerpen zijn verschillende kaaien, waarvan sommige open en sommige gesloten zijn, maar het is veel meer toegankelijk. Je kan als het ware als je wilt met een knijptang een gat in het gaas knippen en naar binnen kruipen."