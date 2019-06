'Een van grootste Nederlandse cokelabs ooit' opgerold vanwege omgevallen boom

In een boerenschuur in Oud-Vossemeer, Zeeland, is "een van de grootste cocaïnelabs in Nederland ooit" ontdekt, meldt de politie. De cocaïne werd in de schuur gebruiksklaar gemaakt, het zogeheten 'wassen'.

Een omgevallen boom naast de schuur leidde tot de ontdekking. Omstanders die de boom wilden verwijderen, roken een vreemde lucht en zagen mannen die zij verdacht vonden. Agenten troffen vervolgens een "grote, professionele cocaïnewasserij" aan in de schuur.

De politie doet onderzoek in de schuur: