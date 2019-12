Plofkraker is doorgewinterde crimineel of prutsende amateur

Nog voor de rook is opgetrokken lopen twee schimmen naar de zojuist geëxplodeerde pinautomaat. Terwijl het alarm van verschillende auto's afgaat en getuigen al roepen de politie te bellen, werpen de in het donker geklede daders een vluchtige blik op de schade. Het is 22.30 uur en nog geen 15 seconden later springen ze samen op een scooter en racen weg. Naar een filmende getuige steken ze nog even een hand op.

Het is begin februari al de derde keer in een half jaar tijd dat de geldautomaat op het Lambertus Zijlplein in Amsterdam doelwit is van een plofkraak.

In de wapenwedloop tegen de plofkrakers maakte ABN Amro deze week bekend tijdelijk honderden geldautomaten te sluiten. De tegenstander: doorgewinterde criminelen én prutsende amateurs.

'Slachtofferloos'?

De gemiddelde plofkraker is vaak vrij jong en opereert zelden alleen. Minimaal werken ze in tweetallen, maar vaak in groter verband, zo blijkt uit een scan van rechtbankverslagen uit 2018 en 2019. Bijna alle verdachten die toen terechtstonden voor (pogingen tot) plofkraken zijn geboren tussen 1987 en 1997.

Advocaat Joyce de Vries heeft zo'n vijf keer verdachten van een plofkraak bijgestaan. Ze herkent het beeld dat ze meestal relatief jong zijn. Uit de dossiers ontstaat het beeld van jongens die snel geld willen verdienen en niet uit zijn op het toebrengen van letsel bij anderen, zegt ze. "Het lijkt een slachtofferloos delict."

Een andere advocaat zegt tegen de NOS dat plofkraakverdachten niet de "zware jongens" zijn die nergens voor terugdeinzen. "Een woninginbraak of overval vinden ze te ver gaan. De risico's van een plofkraak nemen ze voor lief," zei ook een strafpleiter in De Volkskrant.

Toch vallen er wel degelijk slachtoffers: vorige maand raakte in Amsterdam iemand gewond door rondvliegend glas nadat een geldautomaat was opgeblazen. En de NOS sprak onlangs met ondernemers en bewoners die forse schade hebben opgelopen.