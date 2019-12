Noodmaatregel ABN Amro: honderden geldautomaten dicht vanwege plofkraken

ABN Amro heeft 470 geldautomaten gesloten als noodmaatregel tegen plofkraken. Dat is meer dan de helft van de automaten van de bank in het land. Vorige week gingen al enkele tientallen geldautomaten op slot.

De betreffende machines zijn inmiddels allemaal leeggehaald en worden met planken dichtgetimmerd. De sluiting is volgens ABN Amro tijdelijk en duurt naar verwachting enige weken tot maanden.

De laatste maanden is er een forse toename van het aantal plofkraken, vooral bij geldautomaten van ABN Amro. Dit blijkt te liggen aan het type geldautomaat dat vooral bij ABN Amro in gebruik is, en blijkbaar makkelijker te kraken is. De bank was structureel doelwit bij plofkraken door criminele bendes, meldt ABN Amro zelf. Dit veroorzaakt angst en onrust bij omwonenden en winkeliers.

"We begrijpen dat deze noodmaatregel wel tot ongemak kan leiden bij iedereen die geld wil opnemen bij de gesloten geldautomaten, maar de veiligheid van omwonenden en ondernemers gaat voor", aldus de bank.

Al 50 kraken dit jaar

ABN Amro is dit jaar tot dusver al 50 keer slachtoffer geworden van een plofkraak. Bij de concurrerende grootbanken ING (1430 geldautomaten) en SNS (300 geldautomaten) zijn dit jaar nog geen plofkraken geweest, alleen een paar pogingen daartoe.

Rabobank (1887 geldautomaten) meldt drie pogingen, waarvan een met buit. Dit jaar zijn tot nu toe 62 plofkraken bekend, waarvan het leeuwendeel dus bij ABN Amro.

De bank heeft in totaal zo'n 900 geldautomaten in het land. Onder de 470 afgesloten machines zijn 380 ABN Amro-geldautomaten; de 90 andere waren al omgebouwd tot de gele universele Geldmaat.

Alternatieven

Over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van geldautomaten zijn afspraken gemaakt tussen banken, De Nederlandsche Bank en organisaties, in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Zo is de afspraak dat er voor consumenten in een straal van 5 kilometer een geldautomaat moet staan. De tijdelijke sluiting van de 470 ABN Amro-geldautomaten brengt de gemaakte afspraken niet in gedrang, verzekert de bank.

Bij ouderenorganisatie KBO-PCOB is er begrip, maar vindt men de situatie wel vervelend. "We snappen het gevaar. Zeker als het om automaten gaat die bij woningen geplaatst zijn, mogen mensen niet in gevaar komen", zegt directeur Manon Vanderkaa. "We vinden het wel van belang dat er over alternatieven nagedacht wordt, zoals het plaatsen van automaten in supermarkten, die tegenwoordig ruime openingstijden kennen."

Het aantal geldautomaten en geldopnamen is de afgelopen tien jaar fors gedaald. Mobiel en digitaal betalen en pinnen heeft de rol van contant geld teruggedrongen. Vergeleken met tien jaar geleden zijn er een kwart minder geldautomaten is er bijna 40 procent minder geld opgenomen.