Jaren gevangenisstraf voor leden 'Audi-bende'

Vijf mannen die in 2017 in Duitsland plofkraken hebben gepleegd, zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot straffen van drie tot zeven jaar. De hoogste straf was voor een 29-jarige man uit Utrecht, voor betrokkenheid bij vier plofkraken. Een man van 26 kreeg vijf jaar.

De plofkraken en pogingen daartoe vonden steeds plaats in het Duitse Noordrijn-Westfalen, net over de grens. Geregeld werden aanzienlijke geldbedragen buitgemaakt. Daarna vluchtten de verdachten in snelle auto's terug naar Nederland, wat hun de bijnaam 'Audi-bende' opleverde.

De doorbraak in het onderzoek kwam in augustus 2017, toen agenten 's nachts een Audi met hoge snelheid over de A1 zagen rijden. Na een lange achtervolging kon de auto worden gestopt en werden de 29-jarige Utrechter en de 26-jarige medeverdachte aangehouden. Dna-sporen leidden naar nog eens drie verdachten.

Maatschappelijke onrust

Volgens de rechtbank gaat het om brutale en zeer ernstige feiten, die niet alleen maatschappelijke onrust, maar ook veel schade hebben veroorzaakt. De verdachten hebben de beschuldigingen steeds ontkend, waaruit de rechtbank afleidt dat ze "over de aard en de ernst van deze misdrijven in wezen de schouders ophalen".

De mannen van 29 en 26 jaar zijn ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Zij stalen onder meer auto's en kentekenplaten die bij de kraken werden gebruikt.