'Plofkraakschade is enorm, en veel ondernemers draaien er zelf voor op'

Ondernemer Rob Lamers, die een brillenzaak heeft in Zundert, zit met hetzelfde probleem. Hij werd afgelopen week de dupe van een plofkraak een paar meter verderop. "Onze hele voorruit ligt aan diggelen", zegt Lamers.

Het was de tweede keer in een paar maanden in de Molenstraat in Zundert. Met een pinautomaat naast de deur was Lamers al bang dat hem zoiets zou overkomen. Hij had daarom speciaal veiligheidsglas laten zetten, waardoor het nu met de schade relatief meevalt.

"Het is een mooie ster, want het is veiligheidsglas, dus dat blijft wel aan elkaar hangen." Ook zijn de kozijnen wat ontzet en is de muren een beetje gescheurd.