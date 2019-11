Veel schade na plofkraak in Noord-Scharwoude

In Noord-Scharwoude bij Heerhugowaard hebben onbekenden een geldautomaat opgeblazen. Het gebouw waarin de pinautomaat zat heeft grote schade, meldt NH Nieuws.

De politie gaat uit van twee daders, die na de plofkraak rond 03.30 uur met een scooter zouden zijn gevlucht. Het is onduidelijk of ze geld hebben buitgemaakt.

De plofkraak in Noord-Scharwoude is de vijfde in een week in Noord-Holland. Vorige week werden in Alkmaar, Amsterdam en Zaandam vier geldautomaten opgeblazen en kon er een plofkraak worden voorkomen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemde de reeks eerder al "verschrikkelijk" en "zorgwekkend".