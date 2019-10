Gewonde bij plofkraak in Amsterdam

Bij een plofkraak in de Haarlemmermeerstraat in Amsterdam is vannacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer liep sneden op door vallend glas. AT5 meldt dat de gewonde ter plekke kon worden behandeld.

De ravage na de plofkraak was groot, meldt NH Nieuws. De geldautomaat werd volledig verwoest, de gevel raakte zwaar beschadigd en in een straal van vijftig meter rond de automaat sprongen door de schokgolf tientallen ruiten.

De plofkraak vond iets na 03.00 uur vannacht plaats. Omwonenden hoorden twee harde knallen. "Ik dook in een badkuip omdat ik dacht dat er een aanslag werd gepleegd", vertelt een van de omwonenden aan AT5.

Getuigen zagen twee mannen, die op een scooter zouden zijn gevlucht. Het is onbekend of ze iets hebben buitgemaakt.