Rellen omdat je geen vreugdevuur mag bouwen? 'Onze traditie wordt afgepakt'

Met het vreugdevuur in Scheveningen ging het vorig jaar mis. Daarom besloot de gemeente Den Haag om dit jaar de regels aan te scherpen. Volgens de organisatie van het Duindorpse vreugdevuur lukt het hen niet om aan alle nieuwe vergunningseisen te voldoen. Daarom gaat daar het vreugdevuur dit jaar niet door. Die beslissing leidde afgelopen weekend en ook vandaag weer tot ongeregeldheden.

Scheveningen heeft nog wel een vergunningsaanvraag lopen bij de gemeente Den Haag en hoort morgen of ze die krijgen.

"Alle omwonenden hebben vorig jaar het vliegvuur over zich heen gehad", licht raadslid Joris Wijsmuller, van de Haagse Stadspartij toe. Volgens hem moest er daarom iets gebeuren. "Maar als gemeente hebben we eigenlijk teveel tijd gemorst om het dit jaar in goede banen te leiden." De organisatoren kregen 10 weken de tijd om alles te regelen voor de vergunning, normaal staan daar 18 weken voor.

Terug naar de jaren 80 en 90?

De vreugdevuren zijn ooit ingesteld omdat het in de jaren 80 en 90 onrustig was in Den Haag. "Straten lagen open, straatlantaarns waren kapot, op elke straathoek was vuur", herinnert Dommanschet zich. "Het was altijd vechten met andere buurten. De ME reed door de straten met jeeps en rieten schilden."

Hij hoopt het niet, maar acht de kans groot dat het deze maand niet gezellig gaat worden. "Hagenezen pikken dit niet. Hier werkt het zo: als je een stoot voor je harses krijgt dan geef je er één terug."

In Duindorp moest de politie de wijk gedeeltelijk afsluiten dit weekend: