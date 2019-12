Opnieuw onrustig in Haagse wijk Duindorp, jongeren stichten brandjes

Net als gisteren is het vanavond onrustig in de Haagse wijk Duindorp. Enkele tientallen jongeren in het zwart hebben onder meer pallets en vuilcontainers in brand gestoken en hekken omvergehaald. Ook is er zwaar vuurwerk afgestoken. Meerdere straten zijn afgesloten. Op beelden is te zien dat zeker twee personen zijn opgepakt.

In de wijk waren afgelopen weekend ongeregeldheden, die door bewoners in verband worden gebracht met het afgelasten van vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. Dertien mensen werden gisteren opgepakt, onder wie een aantal minderjarigen.

Volgens waarnemend burgemeester Remkes is de jongste arrestant negen jaar oud; het kind werd opgepakt met een molotovcocktail, zegt de politie.

Eisen gemeente

Gevreesd wordt dat de onrust tot de jaarwisseling aanhoudt. Er bestaat veel frustratie over het niet doorgaan van de vuren. Het lukte de organisatoren van de vreugdevuren niet om in korte tijd te voldoen aan de eisen van de gemeente Den Haag, waardoor het feest werd afgeblazen.