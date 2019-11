Geen vreugdevuur Duindorp, organisatie kan niet voldoen aan eisen gemeente

Sindsdien is onduidelijk of de stapels dit jaar weer mogen worden aangestoken. Er is veel te doen om de veiligheid. Gisteravond werd duidelijk dat het organiseren van het vreugdevuur een moeilijke klus zou worden. In een debat met de gemeenteraad gaf waarnemend burgemeester Johan Remkes aan dat hij niet van plan is om de veiligheidseisen voor de bouwers van de vreugdevuren te versoepelen.

Daarom heeft Duindorp besloten het evenement niet door te laten gaan, schrijft de organisatie op Facebook.

Volgens de organisatie wil de gemeente, op een paar partijen na, absoluut niet meewerken aan het realiseren van de vreugdevuren. "Wij hebben tot aanstaande maandag de tijd om ontbrekende stukken in het veiligheidsplan aan te leveren, stukken waarvan wij de inhoud niet eens weten. Er is volgens de gemeente intensief gecommuniceerd met ons als organisatie over welke stukken dit zijn, echter hebben wij tot op heden geen idee waar het om gaat."

Relletjes in de wijk

De organisatie geeft in het bericht ook aan zich tijdens de jaarwisseling niet bezig te gaan houden met het voorkomen van gevreesde relletjes in de wijk. "Wij als organisatie focussen ons al jaren op een gecontroleerd vreugdevuur, zodat de problemen in en rondom onze wijk verdwijnen. Aangezien wij geen vuur mogen organiseren gaan wij ons ook niet laten gebruiken om andere activiteiten te organiseren om iedereen rustig te houden, deze bal ligt nu bij de gemeente zelf, want wij trekken onze handen overal van af."

De organisatie van het vreugdevuur in Scheveningen en de gemeente hebben nog niet op het nieuws gereageerd.