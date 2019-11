Organisatoren doen laatste poging Scheveningse vuren te redden

De bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen en Den Haag hebben vanavond in de Haagse gemeenteraad een ultieme poging gedaan deze lokale traditie overeind te houden. De verwachting is dat de raad vanavond beslist dat Den Haag het de komende jaarwisseling zonder de vuren moet doen, nadat het afgelopen jaar in Scheveningen uit de hand was gelopen. Er trok toen een vonkenregen over het dorp en er was voor bijna 1 miljoen euro aan schade.

"Het gaat hier om een feest dat voor enorm veel saamhorigheid zorgt in de wijk", zei een inspreker uit Duindorp in de raad. "We zijn er ieder jaar met gemeente, politie en brandweer uitgekomen en het zorgde tot nu toe nooit voor problemen. Integendeel: het was een feest, iets waar je al maanden van tevoren naar uitkeek."

Banden sparen

"We zijn totaal verbijsterd over de negatieve reacties op onze vergunningsaanvragen", stelde Ab Massa van de Scheveningse bouwers. "Laat ons zien wat aan het plan schort, zodat we het samen met de hulpdiensten kunnen verbeteren."

Leo Dommanchet uit de wijk Laak voorspelde dat er zonder de vreugdevuren weer brandjes komen "op iedere hoek van de straat", zoals in de jaren 80 gebeurde. "Mensen zijn al aan het sparen: benzine, autobanden, alles. Dat levert een veel onveiliger situatie op. Dat mag niet gebeuren."

Niet professioneel

Afgelopen dinsdag schreef waarnemend burgemeester Remkes (VVD) dat de vreugdevuren dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet zullen doorgaan, al is het aan de gemeenteraad om daar definitief over te beslissen. Remkes' voorganger Krikke had voorgesteld deze keer de omvang van de houtstapels te beperken tot 10 bij 10 bij 10 meter.

Maar volgens Remkes is de organisatie van de vuren niet professioneel genoeg, zijn niet alle vergunningen op orde en is het advies van de politie en de brandweer negatief. De verwachting is dat de raad het daarom vanavond niet aandurft om een vergunning te verstrekken.

'Nationaal erfgoed'

De grootste fractie, Hart voor Den Haag/Groep De Mos, is overigens wel een uitgesproken voorstander van deze Scheveningse traditie. Bij de start van het debat sprak raadslid Arjen Dubbelaar van "nationaal erfgoed dat zorgt voor saamhorigheid en rust in de wijk. Op deze manier dreigt alles te worden afgeschoven op de bouwers, terwijl de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft voor wat er fout is gegaan."

Maar de VVD liet voor aanvang van het debat al doorschemeren de inschatting van de eigen burgemeester te volgen, net als de andere coalitiefracties D66 en GroenLinks. Hetzelfde geldt voor verschillende oppositiepartijen.

In zijn brief deed Remkes een "klemmend beroep op iedere inwoner van Den Haag" om van de jaarwisseling ook zonder vreugdevuren een feest te maken.